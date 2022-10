Governo: Acampora (SiCamera), soddisfatto per istituzione dicastero Ministero del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono felice che il mare sia stato messo al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese – lo si legge in una nota del Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora – Ero sicuro che il presidente Giorgia Meloni avrebbe mantenuto la promessa di istituire un Ministero del Mare, come ci aveva anticipato in una intervista di Fratelli d’Italia nell’ambito della nostra iniziativa 'L’Economia del Mare in politica: questo è il momento'. Il Ministero del Mare è una forte scelta strategica del nuovo Governo e un’opportunità per creare crescita e sviluppo con l'asset della Blue economy. Assonautica Italiana, Si.Camera e il Blue Forum Italia Network sono pronti a fornire al Ministro Nello Musumeci tutto il supporto necessario a servizio dell’Italia”. (segue) (Com)