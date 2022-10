Grecia-Turchia: portavoce di Atene, dichiarazioni di Erdogan non convincono nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "non sta convincendo nessuno" con le sue dichiarazioni riguardo alla situazione che si è venuta a creare fra Turchia e Grecia. Così il portavoce del governo greco, Giannis Oikonomou, ha commentato il clima teso nelle relazioni greco-turche. "Non importa quanto Erdogan e la leadership turca cerchino e insistano - con miti, falsificazioni, propaganda, minacce - per creare impressioni, farci prendere dal panico, terrorizzarci. La realtà è quella che è", ha detto il portavoce secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini". (Gra)