Roma: Trabucco (Cg), solidarietà al sindaco Gualtieri per vergognoso articolo diffamatorio

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Intendo a nome della lista civica Gualtieri sindaco esprimere la totale solidarietà al Sindaco Roberto Gualtieri per il fazioso articolo uscito oggi su Repubblica che riporta un titolo ingannevole in merito ad una foto che ritrae il Sindaco con un pregiudicato - lo afferma in una nota Giorgio Trabucco, capogruppo della lista civica Gualtieri Sindaco - Trovo estremamente di cattivo gusto estrapolare una foto scattata in campagna elettorale, durante la quale si incontrano migliaia di persone che spesso non si conoscono, lasciando intendere chissà quale rapporto. Nessuna posa dunque, ma solo quello che sembrerebbe un brutto tentativo di screditare Gualtieri", conclude Trabucco. (Com)