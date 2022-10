Ucraina: premier Shmyhal, Russia vuole catastrofe umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vuole far “precipitare l'Ucraina in una catastrofe umanitaria”. Per questo motivo, dal 10 ottobre, le forze di Mosca hanno iniziato a colpire “specificamente le infrastrutture civili” del Paese. È quanto affermato dal primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il capo del governo di Kiev ha aggiunto che la Russia vuole privare la popolazione dell'Ucraina di “elettricità, acqua e riscaldamento in inverno”. Con la “destabilizzazione della società” ucraina, per Shmyhal Mosca intende raggiungere “due obiettivi”. In primo luogo, far sì che la popolazione spinga il governo alla resa, ma questa è “un'illusione”. Secondariamente, la Russia vuole creare “una nuova crisi dei rifugiati nell'Ue, (…), uno tsnuami migratorio”. (Geb)