Autonomia: Fedriga, importante svilupparla sia a Nord che nel Mezzogiorno

- “Spero che tutte le regioni, non solo quelle del Nord ma anche quelle del Mezzogiorno, possano sviluppare un processo di autonomia differenziata importante”. Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo in videocollegamento alla festa del Foglio. “Sono stufo di sentir umiliare alcune regioni del Mezzogiorno, per cui le regioni del Sud non sarebbero all’altezza di un’autonomia differenziata”, ha proseguito. “Io penso che il Sud sia più che all’altezza e che abbia grandi possibilità di crescita, soprattutto grazie all’autonomia differenziata”, ha sottolineato. (Rin)