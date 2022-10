Italia-Ucraina: Tajani telefona a omologo Kuleba, confermato sostegno contro invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il neo ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha confermato all’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, il sostegno dell’Italia all’Ucraina “in difesa della libertà e contro l’invasione russa”. In un messaggio sul suo profilo Twitter diramato poco dopo il passaggio di consegne alla Farnesina con il predecessore Luigi Di Maio, Tajani ha dichiarato: “La mia prima telefonata entrando alla Farnesina è stata al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Ho confermato il sostegno dell'Italia all'Ucraina in difesa della libertà e contro l'invasione russa. Non c'è pace senza giustizia. E giustizia significa l'indipendenza dell'Ucraina”.(Res)