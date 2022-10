Civitavecchia: Acea Ato 2, martedì sospensione idrica per lavori di manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 rende noto che per consentire interventi di manutenzione volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia. Di conseguenza dalle ore 5 alle ore 23 di martedì 25 ottobre 2022 si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle strade di via dell’Orto di Santa Maria; via Gian Battista Falda; via dei Rocchi; via San Liborio; via Guastatori del Genio; via dei Ligustri; via Nuova di San Liborio; via Onofrio Brancato; via Francesco Navone; Strada delle Boccelle; via Monsignor Mandolini; via del Casaletto Rosso. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 5 alle ore 23 di martedì 25 ottobre 2022 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio, via Guastatori del Genio angolo, via Leo Sposito, via Casaletto Rosso angolo, via dei Frassini, strada delle Boccelle angolo Via Mercuri(Com)