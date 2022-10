Roma: VIII edizione del Memorial Stefano Cucchi, la sorella “la prima senza mamma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una edizione particolare quella odierna del memorial “Umanità in marcia, staffetta dei diritti” con cui si ricorda Stefano Cucchi. L’ottava, quella in corso di svolgimento oggi a Roma, è una iniziativa che serve a ricordare la morte del giovane romano avvenuta in seguito al pestaggio subito ad opera dei carabinieri che lo arrestarono nell’ottobre 2009. Particolare, perché è il primo senza la madre, Rita Calore, morta il 18 ottobre scorso; perché tutti i carabinieri coinvolti nella vicenda sono stati condannati, ed anche perché la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, parla alla manifestazione da senatrice della Repubblica. Il punto di ritrovo è stato, come ogni anno, la targa al Parco degli Acquedotti in via Lemonia, angolo viale Appio Claudio, per dirigersi verso Piazza Montecitorio. “Il memorial assume un significato particolare per tanti aspetti”. Ha detto la senatrice Ilaria Cucchi poco prima della partenza. Gli aspetti “positivi sono che abbiamo vinto il processo il che non era scontato”. Ma quello odierno è “anche il primo memorial senza mamma, ma che è qui con noi e sa che noi continuiamo ad essere in marcia. Abbiamo fatto tanto e ancora di più faremo. Stefano – ha aggiunto - è morto per la violazione dei diritti e, Ilaria Cucchi sua sorella, su questo tema non farà sconti a nessuno”.(Rer)