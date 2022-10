Messico: "plagio" dei tessuti indigeni, le scuse della casa di moda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La querelle era nata con un messagio diffuso da Gutierrez. "Ascolta, Ralph. Abbiamo capito che ti piacciono molto i disegni messicani, soprattutto quelli elaborati da culture ancestrali che preservano la tradizione tessile", ha scritto la "primera dama" in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Ciononostnate, copiando questi disegni ti rendi responsabile di plagio e, come sai, il plagio è illegale e immorale. Per lo meno riconoscilo", aggiunge Gutierrez a commento di una foto di un capo firmato dallo stilista newyorchese, e che lei sottolinea essere della tradizione culturale dei paesi di Contla e Saltillo. "Spero possa risarcire il danno recato alle comunità native che fanno questo lavoro con amore e non per ottenere lucro milionario", ha chiosato la moglie del presidente. (segue) (Mec)