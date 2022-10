Messico: "plagio" dei tessuti indigeni, le scuse della casa di moda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricorda il quotidiano "El Universal", in Messico le comunità e gli artigiani indigeni hanno la possibilità di sporgere denuncia, nel caso in cui riscontrano elementi di plagio dei loro motivi grafici, non solo nei prodotti tessili, ma anche in qualsiasi "bene materiale" su cui manifestano la loro cultura. La "Legge federale di protezione del patrimonio culturale dei popoli e comunità indigene e afromessicane" contempla in caso di plagio con finalità commerciali, senza consenso dell'autore, una pena fino a 20 anni di prigione e multe fino all'equivalente di 220mila dollari. (segue) (Mec)