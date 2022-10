Messico: "plagio" dei tessuti indigeni, le scuse della casa di moda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stesso tema è intervenuta la ministra della Cultura, Alejandra Frausto. "Ci pronunciamo contro l'appropriazione culturale che ha portato avanti l'impresa Ralph Lauren nei confronti delle creazioni originali delle comunità di Contla e di Saltillo. I simboli che definiscono una identità non sono una mercanzia", ha scritto Frausto in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Spetta solo alle comunità creatrici decidere le strade per commercializzare i loro vestiti", ha aggiunto la ministra dando appuntamento a una rassegna di moda, a novembre, che radunerà gli artigiani dei diversi stati della federazione messicana. (Mec)