Governo: Grandi (Unhcr), auguri a Meloni, contiamo su appoggio ad azione umanitaria

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, ha trasmesso gli auguri di "buon lavoro" a Giorgia Meloni e al suo governo. "Contiamo con fiducia sull’appoggio dell’Italia all’azione umanitaria dell’Unhcr nel mondo e restiamo a disposizione delle istituzioni per continuare la nostra collaborazione in materia di asilo e accoglienza", ha scritto Grandi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Res)