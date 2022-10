© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha rivolto i propri auguri al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Auguri ad Antonio Tajani per la sua nomina come vicepremier e ministro degli Esteri”, ha scritto Borrell in lingua italiana. “Non vedo l’ora di proseguire a lavorare insieme, ora nel Consiglio Ue Affari Esteri”, ha concluso Borrell.(Beb)