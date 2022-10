Regionali: Calenda, per Lazio e Lombardia apriremo discussione con il Pd, ma sui fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia "apriremo, comunque, una discussione con il Partito democratico, ma deve essere una discussione sui fatti". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo del Foglio. "D'Amato è un ottimo profilo: è stato un assessore alla Sanità molto bravo nel Lazio, e noi valutiamo questo. In Lombardia ci sono tante opzioni. Sento adesso che c'è anche un'opzione Albertini. La Moratti - ha aggiunto - io non ho capito se si vuole candidare per la destra, la sinistra o indipendentemente, e questo è un po' di differenza la fa. C'è l'opzione Cottarelli. Ci sono delle personalità di grandissimo valore, penso al rettore del Politecnico di Milano che secondo me è una delle figure più straordinarie che l'Italia abbia. Vedremo e lo decideremo insieme. Certo, bisogna che uno si parli, perché io Enrico Letta l'ho cercato su 28 cose, ma non risponde". (Rin)