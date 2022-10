Roma: Pd Campidoglio, piena solidarietà a sindaco Gualtieri per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Esprimono piena solidarietà al sindaco Gualtieri "per l’uso improprio di una sua foto da parte di un noto quotidiano, che lo ritrae durante la campagna elettorale insieme ad un pregiudicato di Ostia. Decontestualizzare in modo del tutto strumentale per colpire e attaccare la lealtà e la generosità di Roberto Gualtieri è davvero vergognoso. Come il Sindaco stesso ha spiegato si è trattato di uno scatto fatto a sua insaputa e senza conoscere l’identità del soggetto che era tra la folla insieme a molti altri cittadini del litorale. Ci auguriamo che il Direttore del quotidiano si scusi pubblicamente con il Sindaco”. Lo si legge in una nota dei consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. (Com)