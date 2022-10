Imprese: Accornero (Unione Artigiani), governo promuova creazione di liceo per artigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'artigianato può diventare il traino della ripresa del Paese. È l'unica scommessa che si può vincere in ogni angolo d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Ci sono 500mila posti di lavoro vacanti nelle nostre micro e piccole imprese dei mestieri tradizionali e servono nuove competenze per le attività dell'artigianato digitale. Il nuovo governo, a partire dal nuovo ministero per il made in Italy e e quello per l'istruzione, promuovano uno straordinario cambio di passo e diano subito il via libera alla creazione di una rete di licei per l'artigianato, fortemente connessi con le nostre aziende e che prevedano intense esperienze di formazione sul lavoro. In pochi anni questo liceo potrà aiutarci a colmare il gap esistente e a creare una nuova generazione di protagonisti del "Fatto in Italia, con Orgoglio". È l'augurio di Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza, al nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni.(Com)