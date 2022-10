Governo: Cavallari (FI), bene sostegno Adobi a società sportive dilettantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con piacere l'arrivo del nuovo ministro dello Sport, Andrea Abodi, che, tra le prime battute in veste di capo del dicastero, ha fatto riferimento alla priorità di aiutare le società sportive dilettantistiche, realtà che vivono un momento di grande difficoltà, nonostante svolgano un lavoro prezioso sul territorio". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (FI). "Per questa stessa ragione, nel Collegato che andrà in aula alla Pisana giovedì prossimo, ci sarà un mio emendamento dedicato alla tematica su cui lavoro da tempo, con l'obiettivo di valorizzare e sostenere la pratica dell'attività sportiva, attraverso la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni e iniziative che si svolgono in territorio extra regionale. Dunque, nel Lazio dimostriamo di essere da subito in linea con le intenzioni nazionali: unendo le forze si possono mettere a segno le migliori vittorie" aggiunge Cavallari. (Com)