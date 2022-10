Roma: continua a somministrare alcol dopo orario vietato, chiuso locale a San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un provvedimento di sospensione di licenza, è stato notificato ieri dagli agenti della questura di Roma ad un locale del quartiere San Lorenzo. Nel corso dei controlli della polizia locale e degli agenti della questura, il locale continuava a somministrare bevande alcoliche anche dopo l'orario previsto. Un provvedimento del tutto simile ai tre già eseguiti nei giorni precedenti ad altrettanti locali. Si tratta di provvedimenti emessi dal dirigente U.O. amministrativa e affari generali del II Municipio di Roma, nei confronti di una "galleria d'arte" sita in via dei Sabelli 60, con la chiusura di 15 giorni dell'attività commerciale. Dopo un'attenta istruttoria, è stato emesso il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 33 co.4 Regolamento Polizia Urbana, con conseguente chiusura dell'esercizio. Dopo la notifica, gli agenti del commissariato San Lorenzo, come previsto, hanno affisso sulla saracinesca del locale il cartello con la dicitura "Chiuso con provvedimento del II Municipio". (Rer)