Governo: Carrozza (Cnr), congratulazioni a ministro Bernini

21 luglio 2021

- "Esprimo a nome di tutto il Cnr le più vive congratulazioni alla On. Prof.ssa Anna Maria Bernini, per la recente nomina a ministro dell'Università e della ricerca e le auguro buon lavoro”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza. “Saluto e ringrazio la ministra Prof.ssa Maria Cristina Messa per l'attenzione dedicata al rilancio del sistema della ricerca nazionale", ha aggiunto. (Rin)