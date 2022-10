Libano-Siria: presidente Aoun discute Assad demarcazione confine marittimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane, il presidente Aoun aveva affermato che la demarcazione dei confini marittimi con la Siria sarebbe stato il prossimo passo dopo l’accordo raggiunto con Israele. Secondo quanto riferiscono i media libanesi, nella conversazione odierna, Aoun avrebbe detto ad Assad che Beirut desidera "avviare negoziati con Damasco per delimitare il suo confine marittimo settentrionale". L’emittente radiofonica siriana “Sham Fm” ha riferito che i dettagli della demarcazione non sono ancora stati discussi e che il presidente siriano si è offerto di tenere colloqui diretti attraverso i ministeri degli Esteri dei due Paesi. Il mandato di Michel Aoun scade il prossimo 31 ottobre. Tre sessioni parlamentari per eleggere il suo successore sono fallite, mentre il Paese attraversa una crisi socio-economica e finanziaria senza precedenti dal 2019. (Res)