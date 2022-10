Autonomia: De Poli (Udc), trascorsi cinque anni da referendum, basta aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi cinque anni dal referendum dell'Autonomia con cui 2,3 milioni di cittadini veneti si sono espressi in maniera favorevole. Basta aspettare”. Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli in occasione dei cinque anni dal referendum sull'autonomia del Veneto, che si è svolto il 22 ottobre 2017. “Ora più che mai, con il governo del Centrodestra abbiamo la grande occasione di tagliare questo traguardo, a maggior ragione perché rientra nei punti del programma con cui ci siamo presentati davanti agli elettori", ha proseguito. "Abbiamo il dovere di modernizzare le nostre istituzioni. La riforma rientra nel perimetro previsto dalla nostra Costituzione, come ci ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del messaggio di insediamento alle Camere lo scorso febbraio", ha concluso De Poli. (Rin)