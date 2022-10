Governo: Urso, obiettivo principale è innescare quanto prima crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale obiettivo del ministero delle Imprese e del made in Italy è quello di “innescare il prima possibile quei meccanismi di crescita che sono necessari per rilanciare le attività produttive ed economiche e il lavoro del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo con una telefonata alla festa del Foglio. “Penso che a questo dovrò dedicare i miei sforzi, gli sforzi del nostro ministero e l’attività del governo”, ha aggiunto. (Rin)