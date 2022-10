Usa: Casa Bianca, nel 2022 deficit tagliato di 1,4 trilioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Usa del presidente Joe Biden ha sottolineato che nel 2022 il deficit statale è stato tagliato di 1,4 trilioni di dollari. Si tratta, scrive oggi la Casa Bianca in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, del calo annuale più consistente mai registrato nella storia degli Usa. Il calo dai 2,8 agli 1,4 trilioni di dollari certificato dal Dipartimento del Tesoro Usa, scrive la "Washington Post", è in gran parte da attribuirsi alla fine delle spese legate all'emergenza pandemica. La differenza tra entrate e uscite è stata anche ridotta grazie all'inatteso, corposo gettito fiscale legato alla ripresa dell'economia e al conseguente aumento degli utili delle grandi aziende. "Durante l'amministrazione (del presidente Donald) Trump, il deficit federale è cresciuto ogni anno", aveva commentato Biden salutando il buon risultato dell'esercizio in corso. (Was)