Governo: Spada (Assolombarda), i miei migliori auguri al nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni

- “Voglio fare i migliori auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, la prima premier donna della Repubblica italiana, e al suo governo. Vediamo con favore che la formazione del nuovo esecutivo - grazie all’impegno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della coalizione di centrodestra - sia avvenuta in tempi brevi, anche in considerazione dei numerosi dossier sui quali sarà impegnato, sin da subito, il prossimo Consiglio dei ministri. Mi riferisco, in particolare, alla crisi energetica, al conflitto in Ucraina, alle preoccupazioni degli italiani legate al caro-bollette attuale, diventato insostenibile per aziende e famiglie, e ai rincari relativi alle materie prime”. Lo afferma in una nota a riguardo il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. “È, dunque, ora che il governo si adoperi per portare a compimento le misure necessarie per risollevare l’economia nazionale, operando sempre nella cornice di una proiezione europea e atlantista”, ha concluso Spada. (Com)