Governo: ministra Esteri Germania rivolge auguri a omologo Tajani per incarico

- La ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock, ha rivolto i propri auguri al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Auguri, caro Antonio Tajani. Non vedo l’ora di lavorare con te in qualità di nuovo ministro degli Esteri dell’Italia. La Germania e l’Italia, in quanto Stati fondatori, hanno una responsabilità speciale nei confronti dell’Unione europea. La tua esperienza sarà un asset importante”, ha scritto Baerbock su Twitter.(Geb)