Migranti: deputato Karbai, garante infanzia in Italia per rimpatrio bambina sbarcata a Lampedusa

- Il deputato tunisino, Majdi Karbai, ha annunciato sul suo profili Twitter, citando fonti del ministero degli Affari esteri tunisino, che il garante generale dell’infanzia si è recato in Italia per le procedure con le autorità italiane e garantire il rimpatrio della bambina di 4 anni sbarcata sola, senza la famiglia, a Lampedusa, lo scorso 16 ottobre. Secondo quanto si apprende, il padre della bambina avrebbe lasciato la figlia sulla barca e sarebbe tornato indietro per aiutare la moglie e l'altra figlia di 7 anni, senza riuscire a ritornare a bordo dell’imbarcazione che nel frattempo aveva lasciato gli ormeggi. Le autorità tunisine hanno arrestato in un primo tempo, la coppia con l’accusa di tratta di migranti e abbandono di minore. Tuttavia, entrambe le accuse sarebbero cadute e la coppia sarebbe stata scarcerata.(Tut)