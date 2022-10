Libia-Italia: ministra Esteri libica si congratula con Tajani per nomina alla guida della Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia, Najla el Mangoush, ha espresso in un messaggio sul suo profilo Twitter le congratulazioni ad Antonio Tajani per la nomina a vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri nel nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. “Mi congratulo con Antonio Tajani per la sua nomina a ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri. Attendo di proseguire la storica e fiduciosa collaborazione tra Libia e Italia, proseguendo nel percorso inizio con il mio caro amico Luigi Di Maio”, ha affermato la Mangoush.(Lit)