Giappone-Australia: Kishida e Albanese firmano nuovo accordo di cooperazione sulla sicurezza

- I primi ministri del Giappone e dell'Australia, Fumio Kishida e Anthony Albanese, hanno siglato a Perth un dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di sicurezza. Il documento, sottolinea l'agenzia giapponese "Kyodonews", prevede per la prima volta dopo 15 anni anche un impegno ad approfondire - sempre in tema di sicurezza - le relazioni trilaterali con gli Stati Uniti, in linea con la crescente attenzione sulla strategia che la Cina sta portando avanti per aumentare la sua presenza nella regione indo-pacifica. Le parti si impegnano a collaborare per scoraggiare "l'aggressione e i comportamenti che minano le regole e le norme internazionali". Nei prossimi dieci anni, si legge nel testo, Australia e Giappone intensificheranno gli sforzi strategici "a tutti i livelli", grazie a vertici annuali tra i rispettivi leader, incontri tra i ministri degli Esteri e della Difesa, occasioni di dialogo tra alti funzionari, cooperazione tra le intelligence. (segue) (Git)