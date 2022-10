Giappone-Australia: Kishida e Albanese firmano nuovo accordo di cooperazione sulla sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo e Canberra "si consulteranno" e "valuteranno" eventuali misure in risposta a situazioni che potrebbero minacciare la loro sovranità. L'accordo "rafforza anche le rispettive alleanze con gli Stati Uniti", Paese definito "pilastro critico per la sicurezza, così come per la pace e la stabilità dell'Indo-Pacifico". Una partnership, quella con Washington, funzionale anche a migliorare "l'allineamento strategico, il coordinamento delle politiche, l'interoperabilità e la capacità congiunta". Le parti estendono il concetto di sicurezza anche all'ambito economico e commerciale, "costruendo catene di approvvigionamento resilienti, anche per le tecnologie energetiche pulite, promuovendo infrastrutture di alta qualità e pratiche di prestito trasparenti e sostenibili, rafforzando la protezione delle infrastrutture critiche, comprese la sicurezza e la resilienza delle telecomunicazioni, affrontando i trasferimenti di tecnologia forzata, compresi quelli più sofisticati mezzi, rafforzare la collaborazione alle frontiere e alle forze dell'ordine e resistere alla coercizione economica e alla disinformazione". (segue) (Git)