Ucraina: Scholz, evitare un nuovo blocco delle consegne di grano

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ammonito oggi contro l’eventualità di un nuovo blocco delle consegne di grano dall'Ucraina da parte della Russia. In occasione di un vertice del Partito socialdemocratico (Spd) a Monaco di Baviera, Scholz ha ricordato di essersi battuto nei mesi scorsi, insieme al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e molti altri leader mondiali, per garantire il trasporto del grano per ferrovia, per via fluviale "ma sicuramente anche via mare", come ha precisato lo stesso Scholz. "È positivo che ora ci siamo riusciti. E questa strada non deve essere bloccata di nuovo", ha osservato il cancelliere.(Geb)