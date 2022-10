Governo: Assovetro, auguri di buon lavoro, il Paese attende risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I migliori auguri di buon lavoro al nuovo Governo, chiamato ad intervenire in un quadro economico difficile e fare i conti con la crisi energetica e l'inflazione". Lo dichiara in una nota Marco Ravasi, presidente di Assovetro, l'Associazione italiana degli industriali del vetro aderente a Confindustria. "Di fronte alla complessa situazione economica che sta vivendo l'Italia - dichiara Ravasi -, apprezzo la velocità con cui si è formato il nuovo esecutivo e confido nelle professionalità espresse e nella possibilità di esprimere, finalmente, delle politiche di lungo periodo. Molte sono le risposte attese dal Paese, alcune urgenti come in primo luogo il caro energia che rischia di mettere in crisi l'industria nazionale del vetro, seconda manifattura europea, e rallentare la transizione ecologica". Ravasi si auspica una proficua e costante interlocuzione e collaborazione con i Ministri di riferimento per contribuire a superare questa fase difficile per il Paese . (Com)