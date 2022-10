Governo: dal Fondo Conoscenza i migliori auguri alla neo ministra del Lavoro, Marina Calderone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Conoscenza, ente nazionale paritetico per la formazione Interprofessionale e per la formazione continua - che da anni mette a disposizione delle aziende risorse per il finanziamento di piani formativi per aggiornare, qualificare ed adeguare le competenze dei lavoratori dà il benvenuto alla neo ministra del Lavoro, Marina Calderone. "Abbiamo avuto modo di apprezzare in questi anni - si legge in un comunicato - il suo operato alla guida dei Consulenti del Lavoro, la grande attenzione a temi che ci stanno a cuore quali la centralità della formazione continua e la necessità per le imprese di aumentare quanto più possibile le competenze dei lavoratori. Siamo perciò sicuri - conclude il Fondo Conoscenza - che, da un dicastero fondamentale per la ripresa e la competitività dell’Italia, saprà prestare massima attenzione a queste tematiche e concorrerà ad affrontare nel migliore dei modi le sfide che attendono il governo". (Com)