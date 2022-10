Roma: ambulante abusivo reagisce con violenza al controllo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un venditore ambulante, privo di titoli autorizzativi, è stato arrestato da una pattuglia della polizia di Roma Capitale, nell'ambito dei controlli anti abusivismo in zona Boccea. L'uomo, fermato dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio mentre era intento a vendere illegalmente la merce sul suolo pubblico, ha iniziato ad opporre resistenza durante gli accertamenti, reagendo con violenza nei confronti degli operanti e cercando anche di danneggiare un'auto di servizio. Per tale motivo, il 57enne è stato tratto in arresto. (Rer)