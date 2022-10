Pnrr: Bonomi, va riconfigurato, serve atto di realtà a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Pnnr "non sono preoccupato rispetto alla capacità del governo di farlo o no", ma rispetto a "domanda e offerta: dobbiamo scaricare 170 miliardi di investimenti, realizzare una serie di infrastrutture e al di là del costo delle materie prime il tempo di realizzazione è molto breve". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo del Foglio. "Io parlo con i miei colleghi francesi e tedeschi - ha aggiunto - e anche loro hanno gli stessi problemi nostri. Quindi credo che ci vorrebbe un atto di realtà a livello europeo, e dire che forse va riconfigurato il Pnrr europeo e modificato nella tempistica, perché non ci si può non rendere conto di quello che è successo tra quando è stato pensato e oggi". (Rin)