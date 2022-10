Regno Unito: sondaggio, Sunak ha più probabilità “di fare un buon lavoro” secondo i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini britannici ritengono che l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, abbia maggiori probabilità di “svolgere un buon lavoro” come primo ministro rispetto a Boris Johnson e Penny Mordaunt. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio pubblicato dalla società per le ricerche di mercato “Yougov”. Il 43 per cento degli intervistati pensa che Sunak possa produrre migliori risultati degli altri potenziali rivali alla corsa per la guida del Partito conservatore e dunque per la carica di primo ministro. Il secondo a piazzarsi dopo l'ex cancelliere è Boris Johnson, con circa un terzo dei britannici (34 per cento) che ritiene l’ex premier capace di svolgere un buon lavoro se dovesse tornare a Downing Street. Mordaunt si colloca infine al terzo posto con una percentuale del 26 per cento. Sunak intanto, secondo la stampa locale, è l'unico potenziale candidato ad aver raggiunto le 100 firme necessarie a sostegno di una sua candidatura.(Rel)