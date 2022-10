Iran: scalatrice Rekabi ringrazia sostenitori sul suo profilo Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scalatrice iraniana, Elnaz Rekabi, che lo scorso 19 ottobre è stata accolta come una eroina al suo arrivo all’aeroporto di Teheran dopo aver preso parte a una competizione senza velo in Corea del Sud, ha ringraziato i suoi sostenitori in un messaggio sul suo profilo Instagram. Il messaggio è il primo pubblicato dalla giovane atleta sul social network dopo il suo ritorno in Iran e dopo le notizie riguardanti le pressioni subite dalle autorità dell’Iran e i suoi presunti arresti domiciliari. A causa delle proteste in corso da oltre un mese in tutte le 31 provincie dell’Iran a seguito della morte di Mahsa Amini lo scorso 16 settembre, Instagram e altri social network sono bloccati dalle autorità iraniane. “Sono infinitamente grata per il vostro sostegno, al popolo dell’Iran, atleti e non”, ha dichiarato la giovane scalatrice nel suo messaggio nel quale ha espressamente ringraziato anche l’appoggio della comunità internazionale. "Il futuro non sarà facile senza il vostro sostegno", ha scritto ancora la giovane. “Ringrazio sinceramente tutti coloro che sono venuti in aeroporto per avermi accolto, vi voglio bene”, ha concluso la Rekabi. (segue) (Res)