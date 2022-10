Iran: scalatrice Rekabi ringrazia sostenitori sul suo profilo Instagram (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elnaz Rekabi, 33 anni, era stata accolta lo scorso 19 ottobre all'aeroporto di Teheran da una folla di tifosi, comprese donne senza velo, prima di essere ricevuta dal ministro dello Sport Hamid Sajjadi. La sua partecipazione alla competizione, senza velo, era stata interpretata come un gesto di solidarietà alle manifestazioni che hanno scosso l'Iran dalla morte di Mahsa Amini, deceduta dopo l’arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo. Le organizzazioni per i diritti umani con sede all'estero nei giorni scorsi hanno espresso preoccupazione per il destino della sportiva, che per due volte ha affermato che il suo velo si era sfilato per errore e che non vi era alcuna intenzionalità nell’aver scalato a capo scoperto. Secondo quanto riferito oggi dall’emittente “Bbc Persian”, la Rekabi, dopo il suo ritorno da Seul la giovane sarebbe stata messa agli arresti domiciliari. In base a quanto sottolineato dalle fonti citate dall’emittente britannica, la Rekabi avrebbe subito pressioni per rendere una "confessione forzata" sulla vicenda, negando l’intenzionalità della scalata senza velo. (Res)