Ue: Padoan, l'Europa non è altro da noi, possiamo contribuire a definire linee

- L'Europa "non è altro da noi. Stiamo dentro l'Europa, e possiamo, se vogliamo e se ne siamo capaci, contribuire in modo determinante a definire le linee europee". Lo ha sottolineato l’ex ministro dell’Economia e presidente di Unicredit Pier Carlo Padoan, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo del Foglio. "Quello che ha fatto Mario Draghi in un periodo di tempo relativamente difficile è lì a dimostrarlo", ha evidenziato.(Rin)