Milano: Scurati (Lega), parco delle Groane piazza di spaccio intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina con il collega in Consiglio regionale Alex Galizzi (Lega) e il vicesindaco di Ceriano Laghetto (Mb) Dante Cattaneo (Lega) abbiamo effettuato un sopralluogo a Solaro (Mi) nel Parco delle Groane dove, su indicazione dei cittadini, abbiamo ritrovato un vero e proprio accampamento dedito allo spaccio continuo". Lo afferma in una nota a riguardo Silvia Scurati consigliere regionale della Lega in visita questa mattina nel Parco delle Groane a Solaro. "Già alle prime luci dell'alba, infatti, la piazza di spaccio era già operativa. Ovviamente il nostro arrivo ha fatto fuggire spacciatori e tossicodipendenti, lasciando un vero e proprio accampamento di rifiuti, sotto una tenda costruita tra gli alberi del bosco". "Hanno tutta la nostra solidarietà i cittadini ormai esasperati dinanzi a tanto degrado e che chiedono giustamente maggiore sicurezza. La situazione è infatti drammatica e sotto gli occhi di tutti ma, purtroppo, a differenza di quanto avviene nella vicina Ceriano Laghetto in Brianza con periodiche 'bonifiche' dove spesso vengono ritrovare anche delle armi, qui – a Solaro nel milanese – è evidente l'inerzia e l'assenza dell'amministrazione a guida centro sinistra". (segue) (Com)