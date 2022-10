Milano: Scurati (Lega), parco delle Groane piazza di spaccio intollerabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è inaccettabile anche da un punto di vista sociale, con decine di persone tossicodipendenti che ogni giorno vagano per i boschi e fanno la spola alla ricerca di droga tra le tende degli spacciatori accampati nel Parco. Ringrazio le Forze dell'Ordine che operano al massimo delle loro capacità, ma serve ovviamente un impegno maggiore in primis dalle istituzioni locali e anche dallo Stato", aggiunge Scurati. “Sono certa che il nuovo Governo che proprio oggi ha giurato davanti al Presidente Mattarella possa finalmente intervenire e chiudere, una volta per tutte, questa intollerabile piazza di spaccia in un contesto – quello del Parco delle Groane – che deve tornare di libera e sicura fruizione per i cittadini" conclude il consigliere leghista. (Com)