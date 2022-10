Governo: De Petris, pericoloso, mettere in campo proposta alternativa con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "È una coincidenza significativa che il percorso verso la costruzione di un nuovo Polo capace di offrire al Paese una proposta progressista ed ecologista parta proprio mentre giura un governo regressivo e molto pericoloso per i diritti e per l'ambiente". Lo ha affermato la ex senatrice Loredana De Petris ai margini del convegno di Roma "Verso il polo progressista". "In questo governo – ha proseguito – è scomparso il ministero della Transizione ecologica: possiamo aspettarci un uso a man bassa dei fossili e la resurrezione della chimera nuclearista”. “Il nome dei ministeri e spesso anche dei ministri è di per sé un programma, con la Natalità accostata alla Famiglia e il Merito all'Istruzione, che equivale a tornare a prima del '68. Non manca un caso di clamoroso conflitto di interesse, con l'assegnazione a Crosetto del Ministero della Difesa", ha aggiunto la ex senatrice. "Il Pd – ha concluso De Petris – ha responsabilità enormi per questo disastro. Ora bisogna costruire subito, con Conte e con il M5s, un vero polo progressista che ribalti la logica predatoria nei confronti delle persone e dell'ambiente che è stata imposta in questi anni".(Rin)