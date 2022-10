Messico: "plagio" dei tessuti indigeni, le scuse della casa di moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa di moda Ralph Laurent, accusata pubblicamente di aver "plagiato" i disegni della tradizione indigena nordamericana, ha trasmesso le proprio scuse al Messico. "Ci dispiace profondamente per quanto accaduto. Come sempre siamo disponibili a dialogare per migliorarci", si legge in una lettera rilanciata dai media locali. Era stata Beatriz Gutierrez, la moglie del presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, a denunciare pubblicamente l'uso "illegittimo" di motivi delle comunità autoctone sui capi di vestiario finiti in vetrina. Ralph Lauren, "profondamente pentita", si impegna a cercare di capire come sia successo e promette che nella prossima collezione, estate 2023, ogni citazione grafica della cultura locale sarà usato con un modello di "credito e collaborazione". (segue) (Mec)