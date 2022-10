Lavoro: Landini (Cgil), con tre morti al giorno significa che sistema è malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando ci sono "tre morti ogni giorno, quando oltre duemila persone hanno infortuni, significa che c'è un sistema malato". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma. "Partiamo dai numeri che parlano da soli: tre morti ogni giorno, oltre 700 morti questo anno. Guardando agli infortuni, ogni giorno 2102 infortuni. Ogni giorno, ci sono, inoltre, 172 denunce di persone che hanno un peggioramento della loro salute. Infine, abbiamo 1500 casi all'anno di malattie dovute all'amianto. Questi numeri non parlano solo di salute e sicurezza sul lavoro. Questi numeri danno un'idea molto chiara di un modello di sviluppo, un modello economico di un modo di fare impresa inaccettabile, perché si basa sullo sfruttamento delle persone e sul peggioramento della vita dei lavoratori". Per il segretario generale della Cgil serve, quindi "investire, assumere nuovi ispettori e potenziare i servizi. E quindi, rafforzare la sanità pubblica la prevenzione e la sicurezza vuol dire mettere al centro questa cosa. Introdurre, inoltre, la patenti a punti dice una cosa ben precisa: che chi non applica le norme sulla sicurezza non può lavorare fino a quando non lo fa", ha concluso Landini. (Rer)