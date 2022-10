Yemen: Arabia Saudita condanna attacco ribelli sciiti contro terminal petrolifero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, l’esecutivo di Aden ha annunciato di aver intercettato due droni, presumibilmente lanciati dalle milizie di ribelli sciiti Houthi, diretti contro terminal petroliferi situati nella regione meridionale di Hadramaut, sulla costa che si affaccia sul Mar Arabico. Secondo quanto precisato dal governatore di Hadramaut, Mabkhout bin Madi, in un video diffuso dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, i droni, carichi di esplosivo hanno preso di mira il terminal di Al Dhabba mentre nel porto stava per giungere una nave cisterna con a bordo circa due barili di petrolio. Non è stata riportata nessuna vittima né danno materiale e il governatore di Hadramawt ha fatto sapere che uno dei droni è stato abbattuto. Secondo la stessa fonte, gli Houthi avrebbero lanciato i droni da un’area situata tra Marib e Al-Jawf, località situate a est della capitale yemenita Sana’a, occupata dal 2014 dai ribelli sciiti sostenuti dall’Iran. (Res)