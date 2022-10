Milano: Carabinieri arrestano a Cologno Monzese un 35enne per l'incendio appiccato a un veicolo in piazza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato per danneggiamento seguito da incendio, un 35enne italiano, con precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti. Alle ore 7 circa, i militari sono intervenuti in piazza Italia, a Cologno Monzese (MI), per un incendio di un veicolo. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco di Sesto San Giovanni, hanno distrutto il veicolo e danneggiato altre due autovetture nonchè le serrande e le vetrate di un laboratorio di analisi. Le immediate indagini avviate mediante l'acquisizione di testimonianze e l’acquisizione di immagini di videosorveglianza di attività commerciali presenti nei pressi del luogo dell'evento, tra cui un distributore di carburanti, hanno permessodi raccogliere elementi di reità a carico dell'arrestato, il quale a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un tappo in plastica verosimilmente riconducibile ad una bottiglia utilizzata per contenere il liquido infiammabile impiegato per innescare l'incendio, rinvenuta nei pressi del veicolo incendiato, nonché uno scontrino di rifornimento per l'acquisto di gasolio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L'arresto è stato convalidato a seguito del rito direttissimo che si è svolto questa mattina. (Com)