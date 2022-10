© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con Giorgia Meloni, "la prima donna presidente del Consiglio in Italia". In un tweet, Zelensky ha scritto: "Auspico che il nuovo governo sappia rispondere con successo a tutte le sfide che oggi deve affrontare. Guardo oltre a spero che prosegua la fruttuosa cooperazione per assicurare pace e prosperità in Ucraina, Italia e nel mondo". (Kiu)