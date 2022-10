Lavoro: Landini (Cgil), aperti al confronto ma basta parole, servono fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma, detto di essere "pronti a confrontarci, come abbiamo sempre fatto con tutti i governi precedenti, ma basta parole, servono fatti. Noi vi giudicheremo sui fatti. Sappiate che se non cambia la situazione noi non solo noi torneremo in piazza, ma ci mobiliteremo in tutti i luoghi di lavoro per impedire che questa strage prosegua. Avanti tutti assieme", ha concluso Landini. (Rer)