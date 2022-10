Governo: Ciriani, oggi giorno storico per Destra, pronti a scrivere pagina storia Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Oggi è un giorno storico per la Destra italiana, che guida per la prima volta un governo e lo fa esprimendo il primo presidente donna della storia d’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. “Grazie al voto degli italiani – ha proseguito – lo scorso 25 settembre abbiamo iniziato a scrivere una pagina nuova e importante della nostra Nazione, dove l’istruzione dovrà coniugarsi con il merito, la tutela della famiglia con il sostegno alla natalità, e la difesa delle nostre imprese non potrà non avvenire partendo dalle nostre eccellenze che tutto il mondo ci invidia”. “Lo avevamo detto in campagna elettorale: noi siamo pronti”, ha concluso. (Rin)