Governo: presidente commissione sport Roma, auguri a ministro Abodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur continuando a manifestare "una mia piena contrarietà al governo Meloni non posso non esprimere stima personale nei confronti di Andrea Abodi neo Ministro dello Sport, dirigente di grande esperienza e professionalità nonché persona di massima competenza e vasta conoscenza del settore". Così in una nota Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale e presidente del gruppo capitolino Europa Verde Ecologista. "Mi auguro possa accogliere e sostenere le istanze che arrivano dal mondo sociale sportivo di base che versa in uno stato di grave crisi colpito prima dall'emergenza Covid, ora vessato pesantemente dalla crisi energetica, e che per questo è in attesa dei necessari aiuti finalizzati ad una urgentissima riconversione rivolta al contenimento dei consumi e alla sostenibilità. In veste di presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, congratulandomi per questa nomina, auguro buon lavoro al ministro Abodi e sin da ora sono pronto a una proficua e aperta collaborazione istituzionale per la ripresa e rilancio del settore sportivo di base". (Com)