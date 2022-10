Russia: governatore regionale di Belgorod, due civili uccisi da bombardamenti ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due civili sono stati uccisi durante i bombardamenti delle forze armate dell'Ucraina contro la città di Shebekino, nella regione russa di Belgorod. Lo ha detto il governatore della regione, Vjacheslav Gladkov, secondo cui 15 mila persone sono rimaste senza elettricità. In precedenza, Gladkov ha comunicato che la città di Shebekino è stata bombardata e sono stati presi di mira degli obiettivi civili, provocando il ferimento di undici persone, di cui quattro in gravi condizioni. "Secondo i dati confermati dal ministero per le Situazioni di emergenza, due persone sono morte tra i civili. A Shebekino, a seguito di proiettili colpiti, quasi 15 mila persone sono state scollegate dall'elettricità. Ci vorranno 5-6 ore per ripristinare la situazione", ha scritto Gladkov su Telegram. (Rum)